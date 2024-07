Infortunati Lazio, Romagnoli e Gila OUT con l’Hansa Rostock. Come stanno i difensori? Le loro CONDIZIONI

Infortunati Lazio, Romagnoli e Gila out per l’amichevole contro i tedeschi dell’Hansa Rostock: ecco le condizioni dei due difensori

Su Repubblica edizione Roma si fa il punto sugli infortunati di casa Lazio. Oltre a Nuno Tavares, anche il lungodegente Gila e Romagnoli salteranno infatti la prossima amichevole in casa dei tedeschi dell’Hansa Rostock.

Lo spagnolo sta alternando le cure per recuperare dalla frattura all’alluce a sedute in palestra per non perdere il tono muscolare e ritrovare la forma in tempo per l’inizio della stagione. L’ex Milan, invece, rimarrà fuori per precauzione dopo l’affaticamento agli adduttori rimediato contro la Triestina.