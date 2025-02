Infortunati Lazio, è la settimana di Patric: il difensore punta il Venezia. Vecino invece...

Infortunati Lazio, Patric e Vecino sono vicini al rientro tra i convocati ma il difensore spagnolo è più avanti del centrocampista

Patric e Vecino sono ormai prossimi al rientro tra i convocati della Lazio, ma uno è più avanti rispetto all’altro. Infatti, come riportato da Il Messaggero, questa può essere la settimana del difensore spagnolo. È ai box da due mesi e può iniziare la settimana con il gruppo, per poi essere convocato contro il Venezia.

Con il centrocampista uruguaiano, invece, si osserverà più cautela. Fermo dal 28 novembre per un problema muscolare ed una successiva ricaduta, Baroni non vuole rischiare un ulteriore recidiva e, dunque, si aspetterà una settimana in più.