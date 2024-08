Infortunati Lazio, Baroni SORRIDE! Lore TRE recuperano, ci saranno per... ULTIMISSIME

Infortunati Lazio, Marco Baroni sorride: Gila, Nuno Tavares e Castrovilli recuperati. Ci saranno per le ultime due amichevoli

Come riportato dal Corriere dello Sport, Marco Baroni, tecnico della Lazio, può sorridere per la situazione legata all’infermeria.

Mario Gila, Nuno Tavares e Gaetano Castrovilli faranno parte della doppia spedizione della Lazio tra Inghilterra e Spagna. Saranno a disposizione di Baroni che deciderà se concedergli qualche scampolo di gara in queste due amichevoli. L’obiettivo è portarli al top per l’esordio in campionato: la missione è già iniziata.