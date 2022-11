Infortunati Juve, ecco chi recupererà in vista della Lazio

Infortunati Juve, Di Maria e Bremer pronti al recupero per i match contro Inter e Lazio. Ecco la situazione dei bianconeri

Archiviato anche l’ultimo match dei gironi di Champions, la Juve si rituffa sul campionato dove è ora attesa dal derby d’Italia di domenica contro l’Inter.

Un match per il quale, secondo la Gazzetta dello Sport, saranno nuovamente a disposizione Di Maria e Bremer, che già in gruppo si sono allenati alla vigilia del PSG. Il brasiliano ha più chance dell’argentino di partire da titolare, ma anche il Fideo è ormai prossimo al rientro in campo.