FIFA, Infantino: «Stiamo lavorando per far tornare i tifosi allo stadio»

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, in un videomessaggio ha parlato della riapertura degli stadi ai tifosi

«Non dimentichiamoci che ci deve essere sempre uno spazio per i tifosi. Il calcio senza spettatori non è ovviamente lo stesso, ma bisogna avere pazienza nel considerare il momento giusto per riportare i tifosi negli stadi. Continueremo a lavorare instancabilmente, ma anche con discrezione e rispetto per andare oltre queste misure temporanee, e per poter garantire che i tifosi siano riammessi in modo sicuro e responsabile negli stadi».