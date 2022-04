Incontro Lotito Sarri: oggi la cena a Formello. Il tecnico vuole 7-8 acquisti

Oggi andrà in scena l’atteso incontro tra Lotito e Sarri: il tecnico vuole almeno 7-8 acquisti. I nomi

Questa sera a Formello – salvo ripensamenti presidenziali – andrà in scena la tanto attesa cena tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. Qui si capirà se le strade del tecnico e della Lazio potranno proseguire insieme anche la prossima stagione.

Sarri sa cosa ha bisogno la Lazio per volare: due portieri (se partirà anche Reina), 2-3 centrali (se andrà via anche Acerbi), un terzino sinistro, un regista, una mezz’ala (soprattutto se dovrà rimpiazzare Milinkovic-Savic) e un vice Immobile. Una vera e propria rivoluzione che Lotito non sa se può sostenere. E’ possibile che il presidente gli parli di un ridimensionamento: pesa l’indice di liquidità, che segnala una trentina di milioni di passivo da abbattere.

Sarri ha indicato anche dei nomi: per la porta Kepa è destinato a rimanere un sogno proibito. Il club ha in pugno Sergio Rico che non dispiace al tecnico. In difesa su Casale ora c’è la Roma ma è possibile che venga accontentato con Romagnoli (sempre che accetti le cifre proposte da Lotito). A centrocampo il tecnico riabbraccerebe volentieri Allan e Vecino anche se si discostano dall’idea di ringiovanire la rosa. Per l’attacco è spuntato Onuachu. Sarri vuole risposte, Lotito non può più scappare. Lo riporta Il Corriere dello Sport.