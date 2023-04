Incidente Immobile, parla il capitano: «Volevo proteggere le mie figlie»

Immobile, il capitano ha rilasciato le sue prime parole al procuratore alla luce del suo brutto incidente di questa mattina

Alla luce del brutto incidente avuto questa mattina, Ciro Immobile ha rilasciato le sue prime parole al procuratore Sommella, che sono state riportate dalla Repubblica

VOLEVO PROTEGGERE LE MIE FIGLIE – Una botta incredibile, una manciata di secondi in cui ho pensato soltanto a proteggere le mie bambine. Un incubo, ho temuto per loro. Per fortuna sia noi che il conducente del tram siamo qui a parlarne. Se fossimo stati nella macchina piccola non so cosa poteva succedere, ce la siamo vista bruttissima