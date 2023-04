Incidente Immobile, bellissima notizia: entrambe le bimbe dimesse dall’ospedale. La famiglia ieri si è riunita a casa

Come scrive il Corriere dello Sport e come testimoniato dalla foto postata da Ciro su Instagram, ieri l’attaccante della Lazio era a casa e con la famiglia al gran completo. Immagine postata sul profilo Instagram.

Giorgia aveva raggiunto i piccoli Mattia, Andrea e mamma Jessica uscendo lunedì pomeriggio dal Bambin Gesù. Michela, la più grande, ieri è stata dimessa dall’ospedale Gemelli. Buone notizie, preoccupazioni superate per la primogenita: i medici non ritenevano necessario tenerla ancora sotto osservazione. Restano il collarino e un bruttissimo ricordo.Il peggio per Immobile e famiglia è passato.