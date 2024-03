Inchiesta Perugia, Lotito chiede di essere ascoltato: tutti i dettagli sul caso

Come riporta Sportface.it, Claudio Lotito, patron della Lazio, vorrebbe chiedere di essere ascoltato dai pm di Roma in merito al fascicolo (senza indagati o ipotesi di reato) aperto a seguito di una segnalazione della Dna su “presunte attività illecite poste in essere da Gabriele Gravina”. Come rende noto il legale del presidente biancoceleste, Gian Michele Gentile, Lotito vuole parlare con gli inquirenti in merito al segmento che riguarda la vendita della Salernitana Calcio, passata di mano nell’estate del 2021.

Il senatore è già stato ascoltato a Perugia e dopo l’atto istruttorio “la Guardia di Finanza – fa sapere il legale – ha acquisito la documentazione che abbiamo messo a disposizione”. “Lotito chiederà di essere sentito per la questione della Salernitana Calcio che ancora oggi è una ferita aperta per il presidente e ha comportato molti danni anche in sede civile”, aggiunge. Lotito mesi fa è stato ascoltato dai pm umbri che indagano sulla presunta attività di dossieraggio messa in atto, tra gli altri, dal luogotenente della Gdf, Pasquale Striano e dal sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, Antonio Laudati.

“Fabiani è stato chiamato sempre come persona informata sui fatti, prima dalla Procura della Repubblica di Salerno, poi da quella di Firenze. Non c’è nulla da pensare e niente da aspettarsi”, ha detto all’ANSA Silvia Morescanti, avvocato di Angelo Fabiani, a proposito dell’inchiesta di Perugia sul dossieraggio. “Fabiani è solo una persona informata dei fatti – sottolinea – e come tale si è messa a disposizione delle Procure. All’epoca di tali fatti Fabiani rivestiva un ruolo esclusivamente tecnico nella Salernitana, non di rappresentanza”.