Impallomeni: «Tare alla Juventus? Sono solo suggestioni e non notizie»

Impallomeni, il giornalista commenta ai microfoni di TMW l’indiscrezione che vede Tare nella dirigenza bianconera

PAROLE – Alla Juventus? Mi sembra un grande caos. Oggi ci sono continui scenari e nessuna decisione. Così si alimentano suggestioni, non notizie, è un casino. Per me dovrebbe comunicare qualcosa la Juventus. Tare è un grande professionista, sa fare il suo lavoro. Credo che sappia adattarsi alle situazioni, la flessibilità è la cosa migliore