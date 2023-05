Impallomeni sulle parole di Sarri: «C’è modo e modo di dire le cose»

Impallomeni, il giornalista commenta a caldo le parole di Sarri riguardo il suo contratto dopo la partita di ieri

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato Stefano Impallomeni, il quale commenta le parole di Sarri in riferimento al suo futuro alla Lazio

PAROLE – Sarri ha detto che se non ha certezze il contratto non vale nulla. Io starei attento anche a queste dichiarazioni. Conoscendo Lotito, sei il trionfatore di questa stagione ma lo metti in discussione il presidente con quelle parole. Crei una riflessione importante nella tifoseria. C’è modo e modo per dire le cose. Ha detto una cosa forte ad un presidente di cui conosciamo le modalità d’azione