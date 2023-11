Impallomeni su Sarri: «Lui dice che vuole restare alla Lazio ma se le cose si deteriorassero...»

Impallomeni, il giornalista interviene ai microfoni di TMW ha parlato del futuro di Sarri e rilascia queste dichiarazioni

Intervistato da TMW Impallomeni si è espresso cosi in merito al futuro di Sarri alla Lazio, ecco le sue parole a riguardo

SARRI – La continuità di Sarri dipenderà da Sarri stesso. Lui dice che vuole rimanere, ma se le cose non vanno nel senso giusto non so quanto resisterebbe. Non è uno che vuole essere sopportato, toglierebbe il disturbo