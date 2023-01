Impallomeni su Sarri: «E’ molto legato all’ambiente Lazio ora»

L’ex giocatore, Stefano Impallomeni, ha detto la sua sulla situazione attuale in casa Lazio e sul tecnico Maurizio Sarri. Le sue parole

SU SARRI– «A che a livello è arrivato Sarri? A grande livello. E’ un grande personaggio del nostro calcio, che ha fatto una gavetta profonda, faticosa, e si è tolto delle soddisfazioni alla coda di questa carriera. Gli auguro ancora un bel percorso. E’ un carattere spigoloso, è una persona schietta, a volte si lamenta un po’ troppo ma è un grande allenatore. E’ molto legato all’ambiente Lazio ora, è un uomo di vecchio stampo ma sempre molto aggiornato. Poteva raccogliere di più se fosse arrivato a grandi livelli prima. Ma nel calcio non puoi scegliere il timing giusto. Con la Lazio dovrebbe inventarsi qualcosa, non è questione di avere ragione, bisogna adattarsi ai momenti»

SULLA LAZIO– «La situazione della Lazio? Contro l’Empoli ha fatto una grande partita, i dettagli hanno fatto la differenza nel finale. Chi è entrato, è entrato male. Qui è questione di personalità, non c’entra il tecnico. Una partita si può decidere nei minuti finali. La Lazio e Sarri devono lavorare sul difetto che chiama ‘cilindrata mentale’. Quando stanno tutti bene giocano un calcio armonioso, ma è di sistema. Ci sono partite dove devi combattere. La Lazio ha perso 13 punti in condizione di vantaggio. Nei primi tempi è addirittura prima, quindi è un problema di tenuta mentale. Sono difetti però di tutti, non solo della Lazio»