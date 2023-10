Impallomeni: «Lazio? Col Sassuolo non può sbagliare, altrimenti…»

Non ha dubbi Stefano Impallomeni, la Lazio non può sbagliare con il Sassuolo, altrimenti ecco cosa potrebbe accadere

Sembra sicuro Stefano Impallomeni, l’ex calciatore ha espresso la propria opinione su Lazio e Roma e i rispettivi impegni delle due squadre (per i biancocelesti sabato con il Sassuolo). Ecco il suo intervenuto per TMW Radio.

LAZIO E ROMA – «La Roma non può sbagliare, così come la Lazio. Adesso i punti pesano. Adesso si rischia una bella crisi, non puoi più giustificare nulla. A settembre le prime partite ok, ci possono essere errori. Non ci si può far sorprendere ora. Dovessero non vincere sarebbe una sorpresa. Per rimetterti in carreggiata devi mettere a segno punti importanti ora. Ora serve fare la classifica. Per me per le romane saranno partite aperte ma le devono vincere».