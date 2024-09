Impallomeni: «Le parole di Spalletti hanno voluto dare un MESSAGGIO alla squadra con l'obiettivo...»

Impallomeni, il giornalista alla luce della gara fondamentale di domani con la Francia dell’Italia rilascia queste parole

Ai microfoni di TMW alla luce della gara di domani sera tra la Francia e l’Italia di Nations League ha parlato Stefano Impallomeni, il quale si focalizza in particolare sulla conferenza di Spalletti

PAROLE – Contro la Francia, squadra molto forte, ci sarà il primo test significativo. In pochi mesi è cambiato il mondo per Spalletti. Le sue parole non sono state di facciata ma un grido di dolore, richiamando anche a un impegno collettivo i giocatori. Siamo in una crisi cronica e dobbiamo uscirne fuori con le nostre caratteristiche, un po’ di scaltrezza e furbizia