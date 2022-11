Impallomeni: «La Lazio è stata sfortunata e nervosa, la rosa è corta»

Impallomeni analizza la prestazione di ieri della Lazio a pochi giorni dalla sfida contro la Roma in campionato

Ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio ha parlato Stefano Impallomeni, il quale ha analizzato la prestazione della Lazio contro il Feyenoord a pochi giorni dal derby della capitale contro la Roma.

SFORTUNATA E NERVOSA – : «La Lazio è stata sfortunata, è entrata in un nervosismo inspiegabile. Se non si innervosiva, vinceva con la Salernitana e anche ieri. Non deve farsi prendere dal panico, ora c’è il derby.»

ROSA – : «La Lazio ha la rosa corta. Sarà però sempre molto pericolosa. Alcuni giocatori devono ancora crescere. Si sta perdendo dietro a un nervosismo inaccettabile. Si possono perdere le partite ma non così. E’ autolesionismo. E poi Sarri non ha una rosa profonda, la Roma sì»