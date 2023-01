Impallomeni: «La Lazio è stata perfetta e mi ha impressionato...»

Impallomeni, il giornalista commenta la roboante vittoria e la prestazione della Lazio contro il Milan di ieri sera

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato Stefano Impallomeni, il quale alla luce della roboante vittoria della Lazio contro il Milan, analizza cosi la prestazione dei biancocelesti.

PAROLE – «Una prova perfetta. Mi ha impressionato per come è stata capace di sfruttare il momento negativo del Milan. Sarri ha aggredito subito, Lazio strepitosa che è arrivata sempre prima su contrasti e tutto. Si è divertita e ha divertito. Un giocatore come Zaccagni oggi in Italia non esiste. 8 reti e 4 assist, Mancini dovrebbe puntare molto su di lui in Nazionale. Con lui la Lazio gioca bene, è un equilibratore, un giocatore chiave della squadra»