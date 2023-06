Impallomeni: «Italia U21? Nessun percorso è stato fatto» Le parole dell’opioninista

Intervistato da TMWRadio, Stefano Impallomeni ha parlato ed analizzato l’eliminazione dell’Italia U21.

LE PAROLE- La qualità c’è, non ci sono attaccanti di rilievo, ma servono delle riforme. Si parla sempre di questo ma non si fa mai. Ma c’è anche il manico. E’ stato uno sbadiglio tattico mostruoso. Quale grande percorso è stato fatto? E’ un ottimo allenatore, ma qual è questo percorso? Gran parte delle responsabilità è nel manico. Si è usciti in maniera vergognosa. Serve gente seria che sa come gestire la situazione, un maestro di spessore. O chiami gente così o devi fare un altro discorso come le accademie