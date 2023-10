Impallomeni: «Immobile? Per me ha fatto bene a rimanere alla Lazio» Le parole dell’opinionista

Intervistato dai microfoni di TMWRadio, Stefano Impallomeni ha parlato di Lazio e della situazione di Ciro Immobile.

«Il calcio ha poca memoria, sarà sempre un simbolo della Lazio e ha un po’ di pensieri, che sono umani. Lui è in difficoltà fisica e nel comprendere come gestirsi negli ultimi anni di carriera. E’ molto generoso, aggressivo, devi calibrarti diversamente. Non so quanto possa farlo ora. L’altro problema è che ha un allenatore che non lo aiuta, non nel senso che lo rinnega ma pretende molto e non può mediare. Non ha tempo e quindi deve andare avanti. Deve esserci uno sforzo comune per il bene della squadra. La classifica è quella che è, ma la cosa può rimettersi a posto. Per me ha fatto bene a rimanere alla Lazio, poi se a gennaio vuole prendere questa decisione è libero di farlo. Ma per me ha fatto bene»