Impallomeni su Immobile: «Si impegna come un muratore e segna come un architetto». Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Stefano Impallomeni ha parlato di Ciro Immobile. Di seguito le sue parole:

PAROLE– «Si impegna come un muratore e segna come un architetto. E’ un ragazzo d’oro. 191 gol in Serie A è qualcosa di strepitoso. Certi giocatori vivono per il gol »