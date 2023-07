Impallomeni: «Gli allenatori più a rischio? Sarri e Mourinho sono i più nervosi»

Impallomeni, il giornalista intervenendo ai microfoni di TMW ha rilasciato alcune dichiarazioni su Sarri e sul mercato

Ai microfoni di TMW ha parlato Stefano Impallomeni, il quale ha espresso il suo parere sugli allenatori citando anche Sarri, e non solo ecco le sue parole

PAROLE – In questo momento quello chi parte con più convinzioni è Pioli, visti i tanti acquisti, Inzaghi ha sottolineato gli obiettivi della prossima stagione e ha citato lo Scudetto. Senza Lukaku e Dzeko per me è un passo indietro, però magari ha delle soluzioni. Più nervosi sono Sarri e Mourinho. Sarri perché aspetta tre acquisti, oltre al successore di Milinkovic, e il portoghese pure

COSA SERVE ALLE BIG – Inter attaccante e portiere, La Lazio ha il vice Immobile ma vuole un esterno e un terzino sinistro in più e un altro centrocampista, la Roma l’attaccante, due centrocampisti e forse un esterno, con uno che c’è che potrebbe partire, vedi Zalewski o Spinazzola. Io non cederei però Zalewski. Napoli a cui serve un difensore, ma ADL per me per ora si sta concentrando sui rinnovi. Serve però il sostituto di Kim