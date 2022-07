Impallomeni: «Sarri deve ritrovare gli equilibri difensivi»

Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare i problemi difensivi della Lazio: le sue parole

Lazio squadra votata all’attacco? Stefano Impallomeni dice la sua ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sulle manovre proposte dal mister:

«Noi pensiamo a Sarri come un allenatore offensivo, con una squadra votata all’attacco, ma dopo Napoli non è più riuscito a trovare i suoi princìpi. Però lui è maniacale nella fase difensiva. E la Lazio è mancata proprio in questo fondamentale, si muoveva male. Deve ritrovare certi equilibri difensivi».