Immortali, Tare: «C`è orgoglio e fierezza ripensando al 26 maggio». Il Ds è intervenuto nello speciale dedicato alla vittoria della Coppa Italia

Il Direttore Sportivo della Lazio, Igli Tare, è intervenuto nello speciale “Immortali“, incentrato sulla vittoria della Coppa Italia del 26 maggio 2013. Le sue parole:

TARE– «C`è orgoglio e fierezza, ripensando al 26 maggio. Fu un sentimento molto bello e fu probabilmente la mia partita più intensa alla Lazio. Ho un legame speciale con il 26 maggio 2013. La decisione del ritiro di Norcia fu una decisione presa dopo la sconfitta di Trieste contro il Cagliari, fu una mossa per cercare di allentare la tensione. Ci permise di preparare la partita con serenità. Inizialmente il gruppo era teso, poi verso giovedì si sciolse grazie all`ormai celebre cena, in cui cercammo di ridere e sdrammatizzare la situazione. C`era un`empatia importante in quel gruppo, non ho mai avuto la sensazione che avremmo perso quel derby. La squadra voleva riscattarsi e chiudere la stagione in modo trionfale, conoscevamo l`importanza per i nostri tifosi. Dopo il gol di Lulic, ci furono i 20` più lunghi della mia vita. C`è un legame tra questa e quella Lazio: anche all`epoca con Petkovic, così come fatto con Sarri, sposammo un progetto diverso dal solito, dopo due cicli lunghi con Reja e soprattutto Inzaghi»