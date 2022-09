Immobile vuole tornare al gol: il Verona può aiutarlo. Il dato

Ciro Immobile ha segnato solo due reti in questo inizio di campionato: il Verona, una delle sue vittime preferite, può aiutarlo a sbloccarsi

Ciro Immobile vuole tornare a segnare. Il bomber biancoceleste, autore di sole 2 reti in questo inizio di campionato (contro Bologna e Sampdoria), ha numeri più bassi rispetto alla scorsa stagione in relazione a tiri in porta (8 a 12) e occasioni da gol (13 a 21).

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana, il Verona può aiutarlo a sbloccarsi. Sono infatti 9 le reti di Immobile agli scaligeri in 10 sfide, meglio di lui hanno fatto solo Batistuta e Beppe Savoldi rispettivamente con 11 e 10 gol.