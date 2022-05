Vlahovic out con la Fiorentina? Immobile verso il titolo di capocannoniere

La possibile mancata convocazione di Vlahovic contro la Fiorentina favorirebbe Immobile nella corsa per il titolo di capocannoniere

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, Vlahovic potrebbe non esser convocato per la sfida contro la Fiorentina. Il serbo è infatti diffidato e, in caso di ammonizione, salterebbe la prima giornata del prossimo campionato.

Una decisione che, se confermata, consegnerebbe il titolo di capocannoniere a Ciro Immobile, che ha infatti tre gol di vantaggio sul bianconero.