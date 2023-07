Immobile verso l’Arabia? Arriva la smentita di Lotito. Le parole del presidente. Il patron rassicura i tifosi

Il presidente della Lazio, intervenendo ai microfoni del Messaggero, ha spiegato di non aver ricevuto nessuna offerta ufficiale dall’Al-Wahda per Immobile, aggiungendo che il giocatore non è assolutamente in vendita e che per tentarlo potrebbe non bastare neanche offerte da circa 50 milioni di euro. Dichiarazioni rassicurano i tifosi biancocelesti.