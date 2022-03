Immobile, un Derby per rifare la storia: c’è sempre Piola nel mirino

Ciro Immobile vuole eguagliare nuovamente Silvio Piola raggiungendolo come numero di marcature nei Derby: li separa solo un gol

Ciro Immobile non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo aver superato Piola come miglior marcatore di tutti i tempi in maglia biancoceleste, il numero 17 biancoceleste ha ancora un primato dello storico bomber da eguagliare.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport infatti, l’obiettivo di Immobile è quello di eguagliare Piola come numero di marcature nei Derby: Ciro è fermo infatti a 6 in 12 partite, mentre Piola è primo a quota 7. Oggi pomeriggio l’occasione per riscrivere la storia.