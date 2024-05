Immobile, PATTO con Tudor: l’attaccante ha deciso il suo futuro di comune accordo con l’allenatore biancoceleste

Ciro Immobile resterà alla Lazio. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione dell’attaccante biancoceleste, che ha deciso di rimanere anche nella prossima stagione.

Immobile si è confrontato con Tudor e ha capito che non può pretendere di giocare ogni partita e che i suoi muscoli vanno preservati per poter dare una mano alla sua squadra sia in campo che fuori. Inoltre, il presidente Lotito è pronto ad offrirgli un ruolo in società al termine della sua carriera.