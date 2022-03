Immobile tra derby e Nazionale: Ciro vuole eguagliare nuovamente Piola

Ciro Immobile ha due grandi obiettivi in testa: raggiungere Piola come miglior marcatore nei derby e trascinare l’Italia al Mondiale in Qatar

Saranno due settimane cruciali per Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, che lunedì sera contro il Venezia ha superato Piola come reti in Serie A con la maglia biancoceleste (144 a 143), vuole eguagliare lo storico centravanti anche per gol realizzati nei derby.

Immobile è infatti a quota 6 (4 in campionato e 2 in Coppa Italia) e si trova ad una sola lunghezza da Piola (6 in campionato e 1 in Coppa Italia), come riporta il Corriere dello Sport. All’andata fornì due assist per Pedro e Felipe Anderson, domenica vuole tornare a gonfiare la rete nella stracittadina.

Archiviata la sfida con la Roma poi sarà la volta di concentrarsi sui play-off con l’Italia del 24 marzo con la Macedonia e del 29 (si spera). Immobile non segna con l’Italia dallo scorso giugno agli Europei ma ha saltato le ultime sfide, assenza che si è fatta sentire specie contro la Svizzera. A Mancini servono le sue reti per volare in Qatar.