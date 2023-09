Immobile titolare anche in Lazio-Torino: esentato dal turnover. Il motivo

Non ha dubbi il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, contro il Torino ci sarà ancora spazio per l’insostituibile Ciro Immobile

Il conto alla rovescia sta per terminare. Una manciata di ore soltanto separano la Lazio di Maurizio Sarri dal turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di Serie A. Questa sera, tra le mura dello Stadio Olimpico, i biancocelesti affronteranno il Torino targato Juric: un match point da non fallire per uscire dalla crisi di risultati (appena 4 punti inanellati in 5 partite) e scalare la classifica.

Lo sa bene proprio il tecnico classe ‘59, che, come riportato sulle colonne de Il Corriere dello Sport, anche contro la compagine sabauda farà affidamento su Ciro Immobile. Il numero 17 è d’altronde diventato una pedina insostituibile per lo scacchiere capitolino e anche contro i suoi ex compagni sarà esentato dal turnover scelto dallo stesso Sarri. Da quando è nella Città Eterna Immobile ha d’altronde punito ben 9 volte i piemontesi e alle 20:45 proverà a centrare la doppia cifra per regalare il successo al club da lui capitanato.