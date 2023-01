Immobile svela: «Ho parlato con Luis Alberto, vi dico cosa mi ha detto»

Ciro Immobile, al termine della gara di oggi persa contro il Lecce, ha parlato anche della situazione relativa a Luis Alberto

Al termine di Lecce-Lazio, Ciro Immobile ha toccato anche il tema Luis Alberto. Le parole in zona mista:

«Credo che Luis stia bene e sia motivato, così l’ho visto dopo le vacanze. Purtroppo contro l’Almeria ha subito un colpo al collaterale, in campo non ce la faceva. Il mister ha preferito non convocarlo perché non riusciva a calciare di sinistro e negli appoggi era infastidito. Ho parlato con lui: ha detto che fino a quando resterà qua darà il massimo e farà quello che ha sempre fatto. Come ha detto Sarri non vedo problemi tra i due. È un giocatore che sta dentro il gruppo. Se dovesse arrivare un’offerta per lui e a lui dovesse andare bene, come si è sempre detto, allora se ne andrà, se no resterà qua. Una volta chiuso il mercato che non se ne parli più fino a giugno. Tecnicamente nella prima parte di campionato ha fatto il suo, alti e bassi come tutti, però ha fatto grandi partite».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE