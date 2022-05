Immobile sui social: «Orgoglioso della mia squadra. E ai tifosi...» - FOTO

Ciro Immobile ha dedicato due storie su Instagram: uno per la squadra e una per i tantissimi tifosi della Lazio

Purtroppo non ha potuto prendere parte alle ultime due di campionato ma ieri sera Ciro Immobile ha potuto festeggiare – eccome – anche in tribuna. Prima della partita il capitano della Lazio ha ricevuto il premio come attaccante mvp della Serie A 2021-2022, dedicandolo su Instagram ai tifosi della Lazio: «Con la mia gente», ha scritto il centravanti.

A fine partita è sceso in campo per festeggiare con tutto il resto della squadra, dedicando loro una bellissima storia su Instagram: «Grande ragazzi, orgoglioso di voi».