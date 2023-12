Immobile su Euro 2024: «E’ un bel girone e sarà affascinante sfidare Hysaj e la Spagna»

Immobile, l’attaccante biancoceleste commenta e analizza il girone dell’Italia a Euro 2024: ecco le sue parole

Sarà con Spagna, Croazia e Albania che l’Italia di Spalletti dovrà contendersi il pass per gli ottavi di finale di Euro 2024 e alla luce del sorteggio, queste le parole di Immobile ai microfoni di Dazn

SORTEGGIO – È un bel girone. Sono squadre toste da affrontare. Non sono riuscito a parlare nemmeno con Hysaj che aveva la febbre oggi. Sarà bello affrontarlo. Abbiamo anche una bella colonia spagnola qui, vedremo come arriveremo a fine campionato per sfidarci