Immobile, stoccata a Marino: «Solo chiacchiere». Cosa ha detto il capitano. Le parole dell’attaccante biancoceleste post gara

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club al termine della partita contro l’Udinese, il capitano della Lazio, Ciro Immobile, ha parlato dell’importantissima vittoria conquistata alla Dacia Arena. Le sue parole:

PAROLE– «Questo è uno dei gol più importanti fatti con questa maglia. Sono felice soprattutto per i miei compagni. A livello di ritmo e di qualità siamo stati bravissimi, ma sapevamo non sarebbe stata facile. Le proteste dell’Udinese? Credo Pairetto abbia arbitrato bene. Chi parla da fuori dovrebbe stare in campo per capire l’entità del contatto: Masina mi ha toccato sul ginocchio. Il resto sono chiacchiere. Poi bisognerebbe parlare di tutto, anche del rigore prima che non ci è stato dato. Il gol lo dedico ai tifosi venuti fin qui a sostenerci e a tutta la squadra. Un pensiero anche alle mie figlie che hanno affrontato un periodo durissimo e mi hanno insegnato tante cose, così come mia moglie e la mia famiglia. Sarà bellissimo celebrare davanti ai nostri tifosi domenica prossima. Questa stagione mi ha fatto capire che sono maturato specialmente nell’affrontare i momenti complicati. Ho mantenuto la giusta lucidità e il controllo della situazione. Fortunatamente ho avuto la giusta cornice che mi ha aiutato, per questo volevo ripagare i miei compagni con il gol»