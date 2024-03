Immobile sorpreso dal cambio in Lazio Udinese: ha reagito così alla sostituzione

Immobile, l’attaccante biancoceleste reagisce alla sostituzione di Sarri rimanendo sorpreso dalla scelta del tecnico

Il parziale è ancora di 1-2 tra Lazio-Udinese, e Sarri per cambiare le sorti della partita effettua un cambio sostituendo Immobile.

L’attaccante biancoceleste, però, reagisce male al cambio del tecnico. Sorpreso dalla sostituzione, il capitano ha più volte esclamato: «Siamo sotto 2-1, siamo sotto 2-1… Non capisco…». Segno di come il numero 17 non sia contento della prestazione generale.