Ciro Immobile e stato protagonista di una sorta di siparietto social con Pio e Amedeo: ecco la sua storia Instagram

Ciro Immobile è sempre grande protagonista sul mondo dei social network. Ed ecco che una sua storia Instagram ha davvero attirato l’attenzione di tutti.

Il bomber biancoceleste ha ricevuto le ciabatte personalizzate di Pio e Amedeo in vista della prima puntata di Felicissima sera, programma televisivo che sancisce l’esordio alla conduzione della coppia pugliese e che andrà in onda domenica sera su Canale 5. Un regalo particolare che è stato immortalato su Instagram: «Siamo già pronti con i miei amici, domani sera. Ciabattina di livello, rubata ovviamente… chissà da quale hotel. In bocca al lupo ragazzi!».