Continua l’allenamento individuale per il bomber biancoceleste, pronto a tornare in campo nella prossima sfida di campionato

Alla Lazio manca tanto Ciro Immobile, ormai indisponibile da alcune settimane per un problema muscolare.

L’attaccante, non convocato in Nazionale, ha ricominciato il suo allenamento individuale in preparazione della sfida contro il Monza, sperando di tornare disponibile. Ecco uno scatto postato sul suo profilo Instagram.