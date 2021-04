Immobile re della sfortuna: tanti legni colpiti dall’attaccante

Il palo ha impedito il ritorno al gol di Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste si conferma re della sfortuna

Il palo ha impedito a Ciro Immobile di ritrovare il gol in campionato. Senza alcun dubbio è questa l’immagine del primo tempo di Verona-Lazio. Ed ecco che il bomber biancoceleste, in un momento per lui difficile dal punto di vista realizzativo, si conferma re della sfortuna.

Infatti non è la prima volta che è un legno a frapporsi tra il numero 17 e la via del gol. Quello del Bentegodi è per lui il terzo stagionale, ma basta soltanto guardare al passato più recente per rendersi conto di una particolare statistica. Infatti, nelle scorse due stagioni, Ciro ha centrato ben 15 legni in due annate. Nessuno è stato così sfortunato come lui in Europa nei principali cinque campionati. La speranza è che il bomber riesca a metter fine a questo momento no, magari già nel corso della partita.