Immobile, serata tra le stelle di Hollywood – FOTO

L’attaccante della Lazio Immobile ha trascorso una serata in Sardegna con diverse stelle di Hollywood

Serata tra le stelle di Hollywood in Sardegna per Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, infatti, in vacanza al Forte Village insieme all’amico Lorenzo Insigne, ha pubblicato diverse storie su Instagram in compagnia di attori di Hollywood.

Da Danny Glover, noto per i suoi ruoli da protagonista in Arma Letale e in Predator, a James Franco, celebre per il suo ruolo di Goblin nella trilogia di Spider-Man.