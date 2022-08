Immobile senza fine: abbatte record e fa volare la Lazio. I numeri

Ciro Immobile è leggenda: la vittoria contro il Bologna è arrivata grazie a un suo gol che lo lancia sempre più in alto

Ciro Immobile sempre più leggenda della Lazio e del calcio italiano. Ieri contro il Bologna si è messo la squadra sulle spalle e l’ha trascinata alla vittoria – come suo solito – con un gol. Come riporta Il Corriere dello Sport, il capitano biancoceleste fa incetta di record.

Da sette anni a questa parte segna alla prima di campionato: 6 volte è accaduto in campionato e una volta in Supercoppa Italiana nella sfida contro la Juventus. Ancora, è il quarto giocatore che va in rete nella giornata che dà avvio alla stagione come Muzzi, Shevchenko e Muriel. Infine ha raggiunto quota 183 gol in Serie A, agganciando Gabriel Omar Batistuta. Di questi, 151 con la Lazio in 209 presenze. Nella classifica all time dei marcatori e a sei da Signori, Gilardino e Del Piero. Semplicemente Ciro.