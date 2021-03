Immobile cuore grande, in beneficenza le teche dedicate alla Scarpa D’Oro

Grande gesto di Ciro Immobile, che decide di mettere all’asta le teche celebrative dedicate alla vittoria della Scarpa D’Oro

Ennesimo grande gesto d’umanità di Ciro Immobile, sempre sensibile a iniziative benefiche volte a dare una mano ai meno fortunati. Il bomber biancoceleste ha deciso di mettere all’asta 5 delle 100 teche celebrative dedicate alla conquista della Scarpa D’Oro, realizzate per ringraziare i compagni di squadra e dello staff per il raggiungimento del prestigioso traguardo.

Queste le parole del bomber in una Instagram Story: «Ciao ragazzi, questa è una delle cinque teche messe da me a disposizione. Per poterla acquistare andate sul sito Catawiki. L’intero raccolto andrà in beneficenza al Bambino Gesù».

Ci sarà tempo fino alle 20.00 del 7 marzo per fare l’offerta migliore e aggiudicarsi la maglia celebrativa con impressa una scritta personalizzata.