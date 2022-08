Immobile Scarpa d’Oro 2020: la Lazio ricorda sui social il 36°gol – VIDEO

La Lazio ha ricordato sui suoi canali social il gol numero 36 segnato da Ciro Immobile nel 2020 che gli valse la Scarpa d’Oro

Il 1 agosto del 2020 è una data che difficilmente Ciro Immobile dimenticherà. Per via dell’interruzione del campionato a causa della pandemia si giocava l’ultima giornata di Serie A e in quella calda serata di agosto il capitano della Lazio vinse ufficialmente la Scarpa d’Oro.

Poi, a Napoli sempre in quella sera, ha segnato il gol numero 36 che gli consentì di eguagliare il record di Higuain per reti in una stagione in Italia. La Lazio ha ricordato il tutto in un post social.