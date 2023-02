Immobile rassicura Sarri verso la Juve: il tecnico però ha una tentazione. Ciro si sente pronto per giocare titolare

Come rivelato dal Corriere dello Sport durante il volo verso Torino Maurizio Sarri non aveva ancora deciso per l’impiego di Immobile, appena rientrato da una lesione di primo grado alla coscia e con un’autonomia limitata, forse sessanta-settanta minuti dopo gli ultimi venti sostenuti con la Fiorentina.

Meglio rilanciarlo da titolare o tenerlo per l’ultima mezz’ora? Considerando l’ipotesi dei supplementari e trattandosi del rigorista principe della Lazio, Sarri ci ha pensato. Era tentato dall’idea di sganciarlo nella ripresa. Ciro, però, lo ha rassicurato. Si sente più a suo agio cominciando la partita, non entrando in corsa.