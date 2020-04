Lazio, Immobile ringrazia i medici di Rieti

Il bomber della Lazio, tramite un videomessaggio, ringrazia tutto il personale dell’ospedale di Rieti per il lavoro svolto

In questo momento in Italia è tutto fermo, ma ci sono persone che stanno continuando a lavorare rischiando la propria vita per salvare quella degli altri. I medici e gli infermieri stanno facendo l’impossibile per cercare di annientare il Coronavirus e per questo dobbiamo essergli infinitamente grati.

Anche Immobile, che di solito fa di tutto per sconfiggere gli avversari, ha voluto mandare il suo ringraziamento al personale ospedaliero di Rieti tramite un videomessaggio: «Volevo mandare un ringraziamento speciale ed un grande abbraccio ai medici, infermieri e a tutta la gente che sta lavorando nell’Ospedale di Rieti. Siete dei campioni! Complimenti per il lavoro che avete fatto e che state facendo. Speriamo che tutto si risolva per il meglio».