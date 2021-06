Immobile a caccia di record: nel mirino due bomber della Nazionale

Ciro Immobile punta a superare il record di gol in Nazionale segnati da Toni e Vialli, contro una squadra che storicamente porta bene

Ciro Immobile, bomber della Lazio e della Nazionale Italiana, questa sera punta a raggiungere quota 16 gol in Azzurro: lo stesso numero di reti messo a segno da due grandissimi del nostro calcio come i due Luca, Vialli e Toni.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport: «Stasera l’Austria può essere una catapulta per un altro saltino di Immobile, più su, al fianco di due centravanti che hanno fatto un pezzo della nostra storia, Vialli e Toni. Quota 16, bella storia. Come quella dei nostri attaccanti contro l’Austria: nel 1970 le segnò Mazzola, nel ‘78 Pablito Rossi, nell’86 Altobelli, nel ‘90 Schillaci, nel ‘98 Vieri e Baggio, nel 2008 Gilardino. Avanti Ciro, c’è posto».

Come segnala la rosea, non ci sono precedenti all’Europeo contro l’Austria, ma sui 4 incroci al Mondiale sono arrivate quattro vittorie.