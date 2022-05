Immobile punta Totti: ecco il nuovo record nel mirino del capitano

Nuovo record nel mirino di Ciro Immobile che contro la Sampdoria potrebbe eguagliare Francesco Totti

Contro la Sampdoria Ciro Immobile darà la caccia ad un nuovo record della sua strabiliante carriera. L’ultima statistica lo ha visto arrivare ad un passo da Totti: c’è la sua firma su sei gol consecutivi realizzati dalla propria squadra, senza essere stoppato dai propri compagni. Tripletta con il Genoa (il 2-0, il 3-0 e il 4-1), poi la rete nell’1-1 con il Torino, quella nel ko per 2-1 con il Milan e il sigillo del momentaneo 1-1 a La Spezia.

L’ultimo a riuscire a mettere insieme una sequenza simile in Serie A era stato proprio l’ex numero 10 giallorosso tra marzo e aprile 2011. In quel caso lui era arrivato a quota 7 (in 5 partite), ma a differenza di Immobile era rimasto a secco in una di queste.