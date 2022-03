Immobile punta il Venezia: Ciro a caccia di altri record

Il Venezia è l’unica squadra a cui Ciro Immobile non ha mai segnato non avendola mai incontrata: lunedì l’occasione giusta

Ciro Immobile vuole infrangere un altro tabù e collezionare un nuovo record. Lunedì all’Olimpico arriva infatti il Venezia nell’ultima gara prima del derby del prossimo 20 marzo.

Immobile, non avendo mai incrociato il Venezia nella sua carriera, è l’unica squadra della Serie A, come riporta il Corriere della Sera, a cui non ha mai segnato. All’andata era indisponibile per il Covid, Ciro sogna di rifarsi lunedì prossimo.