Immobile, periodo nero. Inzaghi lo sostituisce e lui non la prende benissimo

Ancora una partita senza gol per Ciro Immobile. Sostituito al 75′, il bomber abbandona il campo visibilmente infastidito

Fase della stagione molto negativa per Ciro Immobile. Anche oggi il bomber biancoceleste non ha timbrato il cartellino, nel complesso di una prova non esaltante. Immobile ha però avuto il merito dell’assist a Luis Alberto per il momentaneo 2-1.

L’attaccante è stato sostituito da Inzaghi al 75′ (insieme a Correa, per far posto a Caicedo e Muriqi) e ha lasciato il campo visibilmente arrabbiato.