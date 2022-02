Immobile Pepe, tripla sfida sull’asse Lazio Nazionale: si parte domani

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Immobile e Pepe si sfideranno nel doppio confronto di Europa League tra Porto e Lazio e potrebbero ritrovarsi di fronte anche in Nazionale

La Repubblica oggi in edicola pone l’accento sulla sfida tra Immobile e Pepe. Difensore esperto e roccioso, il centrale trentottenne, che in Portogallo rischia una squalifica di due anni dopo la rissa nel finale di partita contro lo Sporting Lisbona, incrocerà Ciro sia domani al Do Dragao sia tra una settimana all’Olimpico e si prevede un duello rusticano.

I due potrebbe poi incrociarsi anche a fine marzo. Se l’Italia batterà la Macedonia nella semifinale play-off e il Portogallo farà altrettanto contro la Turchia, la sfida Pepe-Immobile potrebbe replicarsi anche nello spareggio mondiale del prossimo 29 marzo. Quello di domani dunque potrebbe essere solo un importante assaggio.