Un derby per la pace, Immobile e Pellegrini in Campidoglio da Gualtieri

“Un derby per la pace” è l’iniziativa simbolica che Immobile e Pellegrini presenteranno oggi in Campidoglio, in vista della gara di domenica

Immobile e Pellegrini, i capitani di Lazio e Roma, insieme prima di darsi battaglia sul campo. I due, molto amici al di fuori delle dinamiche del rettangolo di gioco, saliranno in Campidoglio per presentare un’iniziativa simbolica di pace, in vista del derby.

Come riporta La Repubblica, l’appuntamento è per le 11 ai Musei Capitolini, dove ad attenderli ci sarà il sindaco Gualtieri. Un ultima volta insieme, prima della battaglia di domenica.